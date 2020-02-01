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«Торонто» одержало 10-ю победу кряду, обыграв «Детройт»

05:27
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«Детройт» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (92:105). Для «Рэпторз» это 10-я победа кряду. «Пистонз» потерпели пятое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 92:105 (20:30, 27:30, 22:18, 23:27)

Д: Роуз (21), Драммонд (20 + 20 подборов), Михайлюк (13).

Т: Сиакам (30), Ибака (21) Ванвлит (16).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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