"Торонто" – фаворит в борьбе за Леонарда

Форвард "Торонто" Кавай Леонард откажется от опции на следующий сезон в 21,3 миллиона долларов и станет свободным агентом. Тем не менее, канадская команда является фаворитом в борьбе за игрока, сообщает Yahoo Sports.

Лишь "Торонто" может предложить Каваю максимальный пятилетний контракт на 190 миллионов долларов. Леонард хотел бы вернуться в родную Калифорнию, но ему нравится канадский клуб как организация.

Леонард стал самым ценным игроком финала НБА, где в шести матчах был обыгран "Голден Стэйт".

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