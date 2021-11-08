Дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Торонто»
«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Торонто Рэпторз» со счетом 116:103 (29:26, 24:34, 35:17, 28:26).
Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 31 очко. У его партнера Джеймса Хардена 28 очков и 10 подборов.
После этого матча «Бруклин» с 7 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Торонто» с 6 победами — на восьмой строчке Востока.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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