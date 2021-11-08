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Дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Торонто»

01:59
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«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Торонто Рэпторз» со счетом 116:103 (29:26, 24:34, 35:17, 28:26).

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 31 очко. У его партнера Джеймса Хардена 28 очков и 10 подборов.

После этого матча «Бруклин» с 7 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Торонто» с 6 победами — на восьмой строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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