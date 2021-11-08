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«Вашингтон» победил «Милуоки», «Никс» уступили «Кливленду»

04:21
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Милуоки» со счетом 101:94

Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Брэдли Билл, который набрал 30 очков. На счету форварда Янниса Адетокунбо 29 очков и 18 подборов.

После этого матча «Вашингтон» с 7 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Милуоки» с 4 победами — на 11-й строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 101:94 (26:24, 23:28, 33:19, 19:23)

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 109:126 (30:29, 27:27, 18:33, 34:37)

8 ноября

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Сергей Разин все материалы автора
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