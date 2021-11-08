«Вашингтон» победил «Милуоки», «Никс» уступили «Кливленду»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Милуоки» со счетом 101:94
Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Брэдли Билл, который набрал 30 очков. На счету форварда Янниса Адетокунбо 29 очков и 18 подборов.
После этого матча «Вашингтон» с 7 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Милуоки» с 4 победами — на 11-й строчке Востока.
НБА
Регулярный сезон
«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 101:94 (26:24, 23:28, 33:19, 19:23)
«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 109:126 (30:29, 27:27, 18:33, 34:37)
8 ноября
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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