Док Риверс стал 10-м тренером в истории НБА с 1000 побед в лиге
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс одержал 1000-ю победу в НБА.
60-летний специалист достиг этой отметки благодаря победе над «Чикаго» (114:105).
Win No. 1??0??0??0??— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 7, 2021
With the victory tonight, Doc Rivers becomes just the 10th coach in NBA history to reach the 1,000 win mark ? pic.twitter.com/AamvWReu2H
Отметим, что Риверс стал лишь 10-м тренером в истории НБА, которому удалось одержать 1000 побед в карьере.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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