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Док Риверс стал 10-м тренером в истории НБА с 1000 побед в лиге

10:13
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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс одержал 1000-ю победу в НБА.

60-летний специалист достиг этой отметки благодаря победе над «Чикаго» (114:105).

Отметим, что Риверс стал лишь 10-м тренером в истории НБА, которому удалось одержать 1000 побед в карьере.

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Иван Торопцев все материалы автора
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