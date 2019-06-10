Томпсон спародировал смех Леонарда

Защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон на предматчевой пресс-конференции спародировал знаменитый смех форварда "Торонто" Кавая Леонарда. Канадская команда ведет в финальной серии 3-1.

Также Томпсон поделился мнением об одноклубнике Кевине Дюранте, который не выходил на паркет из-за травмы с пятого матча полуфинала Западной конференции.

– Он привел нас к двум чемпионствам за последние два года, – цитирует Clutch Points Томпсона. – Было бы здорово, если бы он вернулся и помог нам сделать то же самое. Знаю, как сильно он хочет сыграть. У него настрой борьбы один из самых сильных, что я видел.