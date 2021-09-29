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Леверт пропустит начало сезона из-за травмы

03:12
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Защитник «Индианы» Карис Леверт получил травму спины, сообщает ESPN. У 27-летнего американца диагностирован стрессовый перелом. В ближайшее время ему предстоит углубленное медицинское обследование.

Таким образом, игрок рискует пропустит начало нового сезона в НБА.

Напомним, Леверт перешел из «Бруклина» в «Индиану» в январе в результате обмена с участием Джеймса Хардена.

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Евгений Козинов все материалы автора

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