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Сегодня, 11:37

Отчисленный «Торонто» Динуидди посетил игру «Лейкерс»

Руслан Минаев
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Атакующий защитник Спенсер Динуидди посетил игру «Лейкерс» против «Нью-Орлеана» в регулярном чемпионате НБА. Баскетболист был в компании генерального менеджера клуба из Лос-Анджелеса Роба Пелинки.

Ранее Динуидди посетил матч своего бывшего клуба «Далласа» против «Нью-Йорка».

30-летний американец является свободным агентом. 9 февраля «Торонто» отчислил его после обмена у «Бруклина».

В этом сезоне Динуидди сыграл 48 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 12,6 очка, 3,3 подбора и 6,0 передачи.

Баскетбол
НБА
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