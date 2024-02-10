В «Филадельфии» рассчитывают, что Эмбиид восстановится к плей-офф

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори прокомментировал процесс восстановления центрового Джоэла Эмбиида.

«Мы полны надежд. Отзывы были скорее хорошими, чем плохими с тех пор, как мы узнали о специфике его травмы.

Если бы не было надежды на возвращение Эмбиида к плей-офф, думаю, это кардинально изменило бы ситуацию [речь об активности клуба в последний день обменов в НБА. — Прим. «СЭ»]. Мы очень надеемся. Конечно, 100 процентов никто не даст», — цитирует Мори ESPN.

Плей-офф стартует ориентировочно в середине апреля.

29-летний камерунец перенес процедуру на левом колене — у баскетболиста проблемы с мениском.

Эмбиид — действующий обладатель награды самому ценному игроку в НБА. В сезоне-2023/24 центровой провел 34 матча за «Филадельфию», набирая в среднем 35,3 очка, а также делая 11,3 подбора и 5,7 передачи за игру.