«Лейкерс» подпишут контракт со Спенсером Динуидди

«Лейкерс» подпишут контракт с разыгрывающим Спенсером Динуидди, сообщает The Athletic.

30-летний американец присоединится к команде из Лос-Анджелеса после того, как покинет рынок отказов. Баскетболист заключит соглашение с клубом до конца сезона-2023/24 и заработает 1,5 миллиона долларов.

Перед дедлайном обменов в НБА Динуидди перешел из «Бруклина» в «Торонто», после чего его отправили на рынок отказов. В сезоне-2023/24 баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 12,6 очка, а также делая 6,0 передачи и 3,3 подбора за игру.