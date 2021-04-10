Стив Керр опроверг слухи о своем уходе из «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды и назначении на пост наставника баскетбольной команды университета Аризоны.

«У меня отличная работа, мне нравится тренировать «Голден Стэйт», так что я никуда не ухожу. Впрочем, я слежу за командой университета Аризоны и хочу поблагодарить Шона Миллера, который недавно ушел в отставку, за работу», — приводит NBC слова Керра.

Стив Керр тренирует «Голден Стэйт» с 2014 года. Он играл за университет Аризоны с 1983 по 1988 год.