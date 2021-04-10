Cкотти Пиппен-младший примет участие в драфте НБА

20-летний защитник университета Вандербилт, сын легендарного 6-кратного чемпиона НБА, Скотти Пиппен-младший выставил кандидатуру на драфт НБА, сообщает ESPN.

На своем втором курсе Пиппен-младший стал одним из самых прогрессирующих игроков конференции SEC, войдя в ее первую символическую сборную.

В 22 матчах он набирал в среднем по 20,8 очка, 4,9 передачи и 1,8 перехвата.