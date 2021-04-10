Леброн почтил память рэпера DMX, скончавшегося от передозировки наркотиков

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на смерть американского рэпера DMX, который скончался от передозировки наркотиков.

«Покойся с миром, легенда!» — написал Леброн в Twitter.

?4L!! Rest In Paradise LEGEND!! ?? pic.twitter.com/Y0m0DVl5Up — LeBron James (@KingJames) April 9, 2021

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет, находясь в больнице Уайт-Плейнс.