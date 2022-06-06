Стив Керр о победе «Голден Стэйт»: «Дрэймонд Грин сыграл в этом огромную роль»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал победу клуба во втором матче финальной серии плей-офф НБА против «Бостона» (107:88).

«Мы знали, что должны играть с большей концентрацией и агрессивней. Я думаю, мы показали такую игру с самого начала. Дрэймонд Грин сыграл в этом огромную роль», — цитирует SkySport Керра.

32-летний форвард Дрэймонд Грин во втором матче финальной серии плей-офф против «Бостона» набрал 9 очков, совершил 5 подборов и отдал 7 результативных передач.

«Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Бостоном» (1-1). Третий матч пройдет 9 июня. Начало — 04.00 по московскому времени.