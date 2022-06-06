Терри Стоттс и Фрэнк Вогель претендуют на пост главного тренера «Юты»

Бывший главный тренер «Портленда» Терри Стоттс называется основным кандидатом на пост главного тренера «Юты», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В списке кандидатов на вакантный пост также значатся ассистент «Никс» Джонни Брайант, ассистент «Джаз» Алекс Йенсен, ассистент «Селтикс» Уилл Харди, ассистент «Рэпторс» Эдриан Гриффин и экс-главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель.

Уже бывший главный тренер Куинн Снайдер возглавлял «Юту» с 2014 года, регулярно выходя в плей-офф НБА. В текущем розыгрыше плей-офф команда проиграла в первом раунде «Далласу» (2:4).

В 2021 году специалист был выбран тренером матча всех звезд НБА.