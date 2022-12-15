Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:07

Лонзо Болл может пропустить оставшуюся часть сезона

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл может пропустить оставшуюся часть сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок перенес операцию на колене летом. По данным источника, 25-летний игрок до сих пор испытывает дискомфорт.

В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 11 побед и потерпела 16 поражений.

БК Чикаго Буллз
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
Читатели Welt раскритиковали слова Шольца о планах России
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Клипперс» обыграли «Миннесоту»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости