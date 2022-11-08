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Сегодня, 22:03

Стефен Карри — об игре против «Сакраменто»: «От меня ждут, что я буду так играть в каждом матче»

Алина Савинова
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал свое выступление в матче регулярного чемпиона НБА против «Сакраменто» (116:113).

«От меня ждут, что я буду так играть в каждом матче. Но трудно добиться победы в этой лиге. Ни для кого не секрет, что иногда мы словно катаемся на американских горках. Мы контролируем игру, а потом ребята начинают действовать... и мы отдаем инициативу. Это то, что нам нужно исправить, если мы действительно хотим быть серьезной командой, которая будет той, за кого мы себя выдаем», — приводит слова баскетболиста Fadeaway World.

Карри стал самым результативным игроком в этой встрече, на его счету 47 очков. Защитник забросил 7 из 12 трехочковых.

Источник: https://fadeawayworld.net/nba-media/stephen-curry-wants-the-warriors-to-make-changes-if-they-want-to-be-a-serious-team
Стефен Карри
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