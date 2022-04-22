«Шарлотт» отправил в отставку главного тренера

Руководство «Шарлотт» приняло решение расстаться с главным тренером Джеймсом Боррего, сообщает ESPN.

44-летний специалист возглавлял «Шарлотт» с 2018 года. Общий баланс побед при нем составил 45,8 процента (138-163). Причем в последних трех сезонах количество побед по итогам регулярного чемпионата увеличивалось на десять.

Однако в этом и прошлом году «Шершни» не добирались до плей-офф, так как проигрывали в стадии плей-ин.

«Шарлотт» стал уже третьим клубом, кто в это межсезонье будет искать нового наставника. Ранее со своими главными тренерами расстались «Лейкерс» и «Сакраменто».