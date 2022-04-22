«Голден Стэйт» в третий раз переиграл «Денвер»

«Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 118:113. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Уорриорз».

Четвертый матч пройдет вновь на паркете «Наггетс» — 24 апреля. Начало встречи — 22.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 113:118 (32:34, 27:35, 30:18, 24:31)

Д: Йокич (37 + 18 подборов), Гордон (18 + 12 подборов), Бартон (13).

Г: Пул (27), Карри (27), Томпсон (26).

Счет в серии: 0-3.