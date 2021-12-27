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Уокер и Гилджес-Александер признаны лучшими игроками недели в НБА

27 декабря, 23:59
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Защитник «Нью-Йорка» Кемба Уокер и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает 27 декабря официальный сайт лиги.

На прошедшей неделе Гилджес-Александер и его команда выиграли три матча из четырех. В активе у игрока 27,5 очка, 7,0 ассистов и 6,3 подбора в среднем за матч.

Уокер и «Нью-Йорк» выиграли дважды при одном поражении. Его средние показатели за игру — 25 очков, 8,3 результативные передачи и 9 подборов.

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Евгений Петров все материалы автора
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