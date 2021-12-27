Уокер и Гилджес-Александер признаны лучшими игроками недели в НБА
Защитник «Нью-Йорка» Кемба Уокер и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает 27 декабря официальный сайт лиги.
NBA Players of the Week for Week 10.— NBA (@NBA) December 27, 2021
West: Shai Gilgeous-Alexander(@okcthunder)
East: Kemba Walker (@nyknicks) pic.twitter.com/XWwuyup0ti
На прошедшей неделе Гилджес-Александер и его команда выиграли три матча из четырех. В активе у игрока 27,5 очка, 7,0 ассистов и 6,3 подбора в среднем за матч.
Уокер и «Нью-Йорк» выиграли дважды при одном поражении. Его средние показатели за игру — 25 очков, 8,3 результативные передачи и 9 подборов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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