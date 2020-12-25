Семья Брайантов встретила первое Рождество после гибели Коби и Джанны
Ванесса Брайант, вдова пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, выложила на рождество черно-белую фотографию семьи в трауре, а также архивное фото с одного из праздников прошлых лет.
«Всегда вместе, никогда не разделимы в наших сердцах. Коби, Ванесса, Наталья, Джанна, Бьянка и Капри», — написала Ванесса Брайант в Instagram.
Коби Брайант и его дочь Джанна разбились в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.
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