Семья Брайантов встретила первое Рождество после гибели Коби и Джанны

Ванесса Брайант, вдова пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, выложила на рождество черно-белую фотографию семьи в трауре, а также архивное фото с одного из праздников прошлых лет.

«Всегда вместе, никогда не разделимы в наших сердцах. Коби, Ванесса, Наталья, Джанна, Бьянка и Капри», — написала Ванесса Брайант в Instagram.

Коби Брайант и его дочь Джанна разбились в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.