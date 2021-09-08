Бывший форвард НБА Седрик Себальос попал в реанимацию с коронавирусом. 52-летний американец опубликовал фотографию из больницы.

«Это мой 10-й день в реанимации, Covid-19 официально бьет меня, но я прошу ВСЕХ членов семьи, друзей, молитвенных воинов-целителей о ваших молитвах и желать мне выздоровления. Если я сделал что-то вам в прошлом, позвольте мне публично извиниться. Моя борьба не окончена... Спасибо», — написал Себальос в Instagram.

Себальос играл за «Лейкерс», «Финикс», «Даллас», «Детройт» и «Майами». Также он участвовал в Матче звезд НБА в 1995 году, а в 1992-м стал победителем конкурса по броскам сверху.