Седрик Себальос попал в реанимацию с коронавирусом
Бывший форвард НБА Седрик Себальос попал в реанимацию с коронавирусом. 52-летний американец опубликовал фотографию из больницы.
«Это мой 10-й день в реанимации, Covid-19 официально бьет меня, но я прошу ВСЕХ членов семьи, друзей, молитвенных воинов-целителей о ваших молитвах и желать мне выздоровления. Если я сделал что-то вам в прошлом, позвольте мне публично извиниться. Моя борьба не окончена... Спасибо», — написал Себальос в Instagram.
Себальос играл за «Лейкерс», «Финикс», «Даллас», «Детройт» и «Майами». Также он участвовал в Матче звезд НБА в 1995 году, а в 1992-м стал победителем конкурса по броскам сверху.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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