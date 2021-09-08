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Кузма сравнил Леброна с маленьким ребенком

07:52

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма признался, что считает Леброна Джеймса взрослым ребенком, и это хорошо. Ранее они вместе играли за «Лейкерс».

«Леброн словно маленький ребенок. Он ведет себя как взрослый мужчина, альфа и очень серьезный человек, но в то же время ему как будто 18 лет. Но как мне кажется, это одно из его лучших качеств. Он все время шутит, смеется и танцует. Он просто прикалывается, и это круто», — отметил Кузма в подкасте на YouTube-канале fubo Sports.

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Евгений Козинов все материалы автора

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