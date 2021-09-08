Кузма сравнил Леброна с маленьким ребенком
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма признался, что считает Леброна Джеймса взрослым ребенком, и это хорошо. Ранее они вместе играли за «Лейкерс».
«Леброн словно маленький ребенок. Он ведет себя как взрослый мужчина, альфа и очень серьезный человек, но в то же время ему как будто 18 лет. Но как мне кажется, это одно из его лучших качеств. Он все время шутит, смеется и танцует. Он просто прикалывается, и это круто», — отметил Кузма в подкасте на YouTube-канале fubo Sports.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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