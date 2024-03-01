«Сан-Антонио» прервал победную серию «Оклахомы». Вембаньяма оформил дабл-дабл

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«Сан-Антонио» переиграл «Оклахому-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:118. «Сперс» прервали шестиматчевую победную серию «Тандер».

Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 28 очков и 13 подборов.

«Оклахома» с результатом 41-18 занимает 2-е место в Западной конференции. «Сан-Антонио» идет последним — 12-48.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 132:118 (37:37, 32:27, 29:32, 34:22)

С: Васселл (28), Вембаньяма (28 + 13 подборов), Сохан (21 + 10 подборов), Джонс (17).

О: Гилджес-Александер (28), Холмгрен (23), Джейлен Уильямс (19), Джо (15).