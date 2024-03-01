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Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» переиграть «Нью-Йорк»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стефен Карри.
Фото USA Today Sports

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:99. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри оформил дабл-дабл с 31 очком и 11 подборами.

В другой встречеп «Бруклин» на своем паркете выиграл у «Атланты» — 124:97.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Атланта» — 124:97 (34:16, 22:34, 38:25, 30:22)

Б: К. Джонсон (29), Шредер (23), Бриджес (15), Шарп (12).

А: Мюррэй (28), Джонсон (14), Хантер (12), Бафкин (12).

«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» — 99:110 (19:31, 27:24, 24:25, 29:30)

Н: Брансон (27), Дивинченцо (16), Харт (14 + 18 подборов), Макбрайд (14).

Г: Карри (31 + 11 подборов), Куминга (25), Томпсон (16).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Бруклин Нетс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Йорк Никс
Стефен Карри
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