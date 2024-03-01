Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:57

«Финикс» обыграл «Хьюстон». Дюрант набрал 24 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Финикс» на своем паркете выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105. «Рокетс» потерпели третье поражение подряд.

Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Финикс» с результатом 35-24 идет на 5-й строчке в Западной конференции. «Хьюстон» занимает 12-е место — 25-34.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Хьюстон» — 110:105 (33:17, 31:36, 22:22, 24:30)

Ф: Букер (35), Дюрант (24), Нуркич (16 + 13 подборов ), О'Нил (11).

Х: Грин (34), Ванвлит (21), Уитмор (14), Смит (11 + 16 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
0
Читайте также
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Главная пара в керлинге: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
Москалькова сообщила о контактах РФ и Украины по делу о крушении Ил-76
Трамп выразил недовольство уровнем привилегий нелегальных мигрантов в США
МЧС сообщило подробности инцидента с пропавшим смотрителем маяка
Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сан-Антонио» прервал победную серию «Оклахомы». Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Лейкерс» в овертайме победили «Вашингтон», Джеймс и Дэвис набрали 71 очко на двоих
Новости
RSS RSS
Все новости