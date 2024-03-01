«Финикс» обыграл «Хьюстон». Дюрант набрал 24 очка

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«Финикс» на своем паркете выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105. «Рокетс» потерпели третье поражение подряд.

Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Финикс» с результатом 35-24 идет на 5-й строчке в Западной конференции. «Хьюстон» занимает 12-е место — 25-34.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Хьюстон» — 110:105 (33:17, 31:36, 22:22, 24:30)

Ф: Букер (35), Дюрант (24), Нуркич (16 + 13 подборов ), О'Нил (11).

Х: Грин (34), Ванвлит (21), Уитмор (14), Смит (11 + 16 подборов).