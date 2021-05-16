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Дабл-дабл Холидэя не спас «Майами» от поражения в матче с «Милуоки»

05:40
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Майами» со счетом 122:108.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Хит» Кендрик Нанн, набравший 31 очко. Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй набрал 20 очков и сделал 10 передач.

После этого матча «Милуоки» с 45 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Майами» с 39 победами — на шестой строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Майами» — 122:108 (44:28, 26:23, 29:30, 23:27)

16 мая.

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