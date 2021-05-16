Дабл-дабл Холидэя не спас «Майами» от поражения в матче с «Милуоки»
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Майами» со счетом 122:108.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Хит» Кендрик Нанн, набравший 31 очко. Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй набрал 20 очков и сделал 10 передач.
После этого матча «Милуоки» с 45 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Майами» с 39 победами — на шестой строчке Востока.
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Майами» — 122:108 (44:28, 26:23, 29:30, 23:27)
16 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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