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«Оклахома» разгромила «Мемфис», «Кливленд» уступил «Бруклину»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Оклахома» дома разгромила «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Грегори Джексон, набравший 30 очков.

В параллельных матчах «Бруклин» победил «Кливленд» (120:101), а «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорка» (79:73).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Мемфис» — 124:93 (38:24, 26:19, 38:25, 22:25)

О: Гилджес-Александер (23), Уоллес (22), Гидди (16 + 10 подборов)

М: Г. Джексон (30), Дж. Джексон (16), ЛаРавия (13)

«Кливленд» — «Бруклин» — 101:120 (28:29, 23:23, 29:44, 21:24)

К: Нианг (20), Аллен (15), Гарленд (14)

Б: Томас (29), Бриджес (25), Шредер (17)

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 73:79 (15:15, 16:22, 25:26, 17:16)

Н: Брансон (19), Дивинченцо (15), Богданович (10)

Ф: Убре (18 + 10 подборов), Хилд (16), Рид (13)

БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
Оклахома-Сити Тандер
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