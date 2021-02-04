«Сакраменто» обыграл «Бостон», «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану»

«Сакраменто» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 27 очков. «Бостон» идет на 4-м месте таблицы Восточной конференции с 11 победами и 9 поражениями, «Сакраменто» занимает 11-ю строчку на Западе с 10 победами и 11 поражениями.

В параллельной встрече «Нью-Орлеан» победил «Финикс» — 123:101. Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон (28 очков). «Нью-Орлеан» занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 8 победами и 12 поражениями, «Финикс» идет на 6-й строчке Запада с 11 победами при 9 поражениях.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 123:101 (28:25, 20:21, 40:28, 35:27)

Н: Уильямсон (28), Ингрэм (23), Болл (18)

Ф: Букер (25), Эйтон (13+11 подборов), Надер (11)

«Сакраменто» — «Бостон» — 116:111 (22:26, 30:25, 29:31, 35:29)

С: Фокс (26+11 передач), Барнс (24), Хэлибертон (21)

Б: Тэйтум (27+10 передач), Браун (21), Томпсон (17+10 подборов)

4 февраля.