«Никс» обыграли «Чикаго», «Хьюстон» уступил «Оклахоме»
06:44
4 февраля в регулярном чемпионате НБА были сыграны очередные матчи.
«Нью-Йорк» добился выездной победы над «Чикаго» (107:103), 27 очков у победителей набрал центровой Джулиус Рэндл. «Оклахома» в домашней встрече была сильнее «Хьюстона» — 104:87, 19 очков у «Тандер» набрал защитник Кенрик Уильямс.
А вот «Сан-Антонио» на последних секундах вырвал победу у «Миннесоты» — 111:108, 30 очков у «шпор» заработал Демар Дерозан.
НБА. Регулярный сезон
«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 103:107 (17:34, 35:29, 24:28, 27:16)
«Оклахома» — «Хьюстон» — 104:87 (30:25, 24:18, 27:15, 23:29)
«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 111:108 (29:33, 25:32, 25:25, 32:18)
4 февраля.
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