«Никс» обыграли «Чикаго», «Хьюстон» уступил «Оклахоме»

4 февраля в регулярном чемпионате НБА были сыграны очередные матчи.

«Нью-Йорк» добился выездной победы над «Чикаго» (107:103), 27 очков у победителей набрал центровой Джулиус Рэндл. «Оклахома» в домашней встрече была сильнее «Хьюстона» — 104:87, 19 очков у «Тандер» набрал защитник Кенрик Уильямс.

А вот «Сан-Антонио» на последних секундах вырвал победу у «Миннесоты» — 111:108, 30 очков у «шпор» заработал Демар Дерозан.

НБА. Регулярный сезон

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 103:107 (17:34, 35:29, 24:28, 27:16)

«Оклахома» — «Хьюстон» — 104:87 (30:25, 24:18, 27:15, 23:29)

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 111:108 (29:33, 25:32, 25:25, 32:18)

4 февраля.