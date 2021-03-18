«Кливленд» переиграл «Бостон», «Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт»
05:41
«Кливленд» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА (117:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Бостон» — 117:110 (26:18, 29:20, 27:36, 35:36)
К: Секстон (29), Гарлэнд (25), Нэнс (18 + 10 подборов).
Б: Тейтум (29), Браун (28), Смарт (19).
«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 99:106 (31:17, 27:23, 22:27, 19:39)
Ч: Лавин (29), Янг (16), Маркканен (10), Уильямс (10 + 14 подборов), Картер (10).
С: Пелтль (20 + 16 подборов), Уайт (17), Мюррэй (14 + 7 подборов), Джонсон (14), Миллс (14).
«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 94:108 (27:31, 17:37, 27:18, 23:22)
Х: Портер (25), Вуд (21), Мартин (13).
Г: Убре (19), Карри (18), Уиггинс (17), Грин (16 + 12 подборов + 10 передач).
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