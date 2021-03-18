Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Индиану»

«Бруклин» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (124:115). Форвард Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 40 очков, 10 подборов и 15 передач.

В другизх встрчах 43 очка Пауэлла не спасли «Торонто» от поражения от «Детройт» (112:116), «Филадельфия» в овертайме проиграла «Милуоки» (105:109), «Саркаменто» переиграл «Вашингтон» (121:119).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 116:112 (37:31, 26:27, 25:23, 28:31)

Д: Бей (28 + 12 подборов), Грант (23), Райт (18 + 10 подборов).

Т: Пауэлл (43), Буше (21), Сиакам (13).

«Индиана» — «Бруклин» — 115:124 (40:25, 21:33, 30:31, 24:35)

И: Брогдон (24), Леверт (19), Сабонис (18 + 11 подборов + 11 передач).

Б: Харден (40 + 10 подборов + 15 передач), Харрис (19), Грин (15), Т. Джонсон (15).

«Филадельфия» — «Милуоки» — 105:109 OT (25:18, 20:13, 29:34, 19:28, 12:16)

Ф: Харрис (19), Грин (18), Милтон (15), Ховард (13 + 15 подборов), Симмонс (13 + 10 подборов + 12 передач).

М: Адетокунбо (32 + 15 подборов), Дивинченцо (20), Холидэй (19).

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)

В: Бил (29), Уэстбрук (26 + 14 подборов + 10 передач), Хачимура (17).

С: Фокс (28), Барнс (18), Холмс (18), Халибертон (17).