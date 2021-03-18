«Денвер» обыграл «Шарлотт», «Мемфис» переиграл «Майами»

«Денвер» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (129:104). В другой встрече «Мемфис» выиграл у «Майами» (89:85).

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Шарлотт» — 129:104 (26:25, 31:20, 38:22, 34:37)

Д: Портер (28 + 13 подборов), Бартон (23), Мюррэй (19).

Ш: Розир (21), Монк (16), Болл (14).

«Мемфис» — «Майами» — 89:85 (25:21, 21:26, 26:16, 17:22)

Мем: Мелтон (13 + 11 подборов), Морэнт (13), Андерсон (13).

Май: Батлер (24), Робинсон (13), Адебайо (15 + 12 подборов).