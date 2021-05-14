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Рэндл хочет до конца карьеры играть за «Никс»

06:41
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Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл признался, что был бы не против завершить карьеру в нынешнем клубе. 26-летний американец с 2019 года выступает за «Никс».

«Мне нравится играть в Нью-Йорке. Хотелось бы выступать здесь долгие годы и завершить карьеру в качестве игрока «Никс», — признался Рэндл в подкасте The Victory.

В этом сезоне Рэндл набирал в среднем по 24 очка, 10,3 подбора и 5,9 передачи за матч.

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