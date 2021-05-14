Рэндл хочет до конца карьеры играть за «Никс»
Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл признался, что был бы не против завершить карьеру в нынешнем клубе. 26-летний американец с 2019 года выступает за «Никс».
«Мне нравится играть в Нью-Йорке. Хотелось бы выступать здесь долгие годы и завершить карьеру в качестве игрока «Никс», — признался Рэндл в подкасте The Victory.
В этом сезоне Рэндл набирал в среднем по 24 очка, 10,3 подбора и 5,9 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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