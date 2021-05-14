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«Мемфис» обыграл «Сакраменто», «Миннесота» проиграла «Денверу»

05:24
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«Мемфис» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (116:110). В других встречах «Чикаго» выиграл у «Торонто» (114:102), «Миннесота» проиграла «Денверу» (103:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сакраменто» — 116:110 (36:32, 23:28, 30:23, 27:27)

М: Брукс (30), Валанчюнас (24 + 13 подборов), Андерсон (14).

С: Джеймс (31), Мету (17), Хилд (16).

«Чикаго» — «Торонто» — 114:102 (30:27, 36:20, 22:29, 26:26)

Ч: Лавин (24), Маркканен (20), Уайт (17 + 10 передач), Вучевич (16 + 16 подборов).

Т: Джонсон (35 + 10 подборов), Харрис (17), Флинн (16).

«Миннесота» — «Денвер» — 103:114 (26:35, 26:28, 37:29, 14:22)

М: Эдвардс (29), Таунс (20 + 12 подборов), Расселл (17).

Д: Йокич (31 + 14 подборов), Гордон (15), Ховард (15).

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