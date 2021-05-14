«Мемфис» обыграл «Сакраменто», «Миннесота» проиграла «Денверу»
«Мемфис» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (116:110). В других встречах «Чикаго» выиграл у «Торонто» (114:102), «Миннесота» проиграла «Денверу» (103:114).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Сакраменто» — 116:110 (36:32, 23:28, 30:23, 27:27)
М: Брукс (30), Валанчюнас (24 + 13 подборов), Андерсон (14).
С: Джеймс (31), Мету (17), Хилд (16).
«Чикаго» — «Торонто» — 114:102 (30:27, 36:20, 22:29, 26:26)
Ч: Лавин (24), Маркканен (20), Уайт (17 + 10 передач), Вучевич (16 + 16 подборов).
Т: Джонсон (35 + 10 подборов), Харрис (17), Флинн (16).
«Миннесота» — «Денвер» — 103:114 (26:35, 26:28, 37:29, 14:22)
М: Эдвардс (29), Таунс (20 + 12 подборов), Расселл (17).
Д: Йокич (31 + 14 подборов), Гордон (15), Ховард (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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