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Хаслем заработал удаление спустя 3 минуты после дебюта в сезоне

07:08
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Форвард «Майами» Юдонис Хаслем сыграл первый матч в сезоне-2020/21. 40-летний американец вышел на паркет в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии» (106:94). Однако уже через 3 минуты 40-летний Хаслем заработал удаление за стычку с Дуайтом Ховардом.

Стоит отметить, что сезон-2020/21 стал для Хаслема 18-м подряд в НБА, в котором он сыграл хотя бы один матч.

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