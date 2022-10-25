Разыгрывающий «Лейкерс» Беверли: «Поражения меня не расстраивают, я живу мечтой»

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли прокомментировал результаты команды в начале сезона.

«Нет, поражения меня не расстраивают, я живу мечтой. Каждый день я просыпаюсь и прихожу поговорить на камеру с вами, ребята. Каждый день я делаю свою работу. Мы выходим на площадку, соревнуемся и стараемся побеждать в каждой игре», — приводит слова Беверли пресс-служба клуба.

«Лейкерс» проиграли в трех стартовых матчах подряд. В следующем матче команда из Лос-Анджелеса 27 октября встретится с «Денвером».