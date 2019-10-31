«Портленд» обыграл «Оклахому», Лиллард оформил дабл-дабл

«Оклахома» уступила «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА (99:102). Для «Тандер» это второе поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард?, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Портленд» — 99:102 (17:24, 27:25, 25:19, 30:34)

О: Пол (21), Шредер (17), Ноэл (15 + 14 подборов), Галлинари (15).

П: Лиллард (23 + 13 передач), Макколлум (22), Бэйзмор (14).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей