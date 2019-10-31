«Портленд» обыграл «Оклахому», Лиллард оформил дабл-дабл
05:31
«Оклахома» уступила «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА (99:102). Для «Тандер» это второе поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард?, оформивший дабл-дабл.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Портленд» — 99:102 (17:24, 27:25, 25:19, 30:34)
О: Пол (21), Шредер (17), Ноэл (15 + 14 подборов), Галлинари (15).
П: Лиллард (23 + 13 передач), Макколлум (22), Бэйзмор (14).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...