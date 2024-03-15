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Сегодня, 07:40

«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Портленд». Брансон набрал 45 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Портленд» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:105. Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 45 очков.

В другой встрече «Оклахома» одержала победу над «Далласом» — 126:119.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Даллас» — 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32)

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (27), Гидди (18), Дорт (12).

Д: Ирвинг (36 + 12 передач), Хардуэй (23), Гэффорд (19 + 15 подборов).

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)

П: Эйтон (31 + 14 подборов), Бэнтон (16), Хендерсон (12 ).

Н: Брансон (45), Дивинченцо (12), Ануноби (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Даллас Маверикс
БК Нью-Йорк Никс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
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