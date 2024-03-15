«Милуоки» переиграл «Филадельфию». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» на своем паркете обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:105. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 32 очками и 12 подборами

В других матча «Чикаго» дома проиграл «Клипперс» (111:126), а «Хьюстон» выиграл у «Вашингтона» (135:119).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Клипперс» — 111:126 (26:37, 27:27, 27:28, 31:34)

Ч: Дерозан (21), Вучевич (19), Карузо (17), Драммонд (15).

К: Джордж (28), Леонард (27), Пауэлл (18), Хайлэнд (17 + 11 передач).

«Милуоки» — «Филадельфия» — 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)

М: Я. Адетокунбо (32 + 12 подборов), Б. Лопес (19), Лиллард (17), Грин (14).

Ф: Макси (30), Харрис (15), Пэйн (13), Лаури (12).

«Хьюстон» — «Вашингтон» — 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)

Х: Грин (37), Ванвлит (27), Томпсон (20 + 10 подборов), Смит (16), Брукс (13), Лэндейл (13).

В: Пул (25), Авдия (24), Кузма (23), Джонс (13).