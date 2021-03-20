«Портленд» обыграл «Даллас», «Миннесота» уступила «Финиксу»
07:19
«Портленд» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119.
Самый результативный игрок встречи — разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который не смог помочь своей команде одержать победу, несмотря на 38 очков.
В параллельной встрече «Миннесота» проиграла «Финиксу» — 101:113.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Даллас» — 125:119 (37:33, 27:27, 29:38, 32:21)
П: Макколлум (32), Лиллард (31), Энтони (18)
Д: Дончич (38), Хардуэй (25), Клебер (16)
«Финикс» — «Миннесота» — 113:101 (34:29, 30:25, 19:24, 30:23)
Ф: Бриджес (17), Букер (16), Гэллоуэй (14)
М: Таунс (24), Рубио (21 + 10 передач), Науэлл (14)
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю