«Портленд» обыграл «Даллас», «Миннесота» уступила «Финиксу»

«Портленд» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119.

Самый результативный игрок встречи — разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который не смог помочь своей команде одержать победу, несмотря на 38 очков.

В параллельной встрече «Миннесота» проиграла «Финиксу» — 101:113.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Даллас» — 125:119 (37:33, 27:27, 29:38, 32:21)

П: Макколлум (32), Лиллард (31), Энтони (18)

Д: Дончич (38), Хардуэй (25), Клебер (16)

«Финикс» — «Миннесота» — 113:101 (34:29, 30:25, 19:24, 30:23)

Ф: Бриджес (17), Букер (16), Гэллоуэй (14)

М: Таунс (24), Рубио (21 + 10 передач), Науэлл (14)