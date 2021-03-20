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Кармело Энтони стал 11-м игроком в истории НБА, набравшим 27 тысяч очков

08:34
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Форвард «Портленда» Кармело Энтони стал 11-м игроком в истории НБА, набравшим 27 тысяч очков за карьеру.

36-летний американец набрал 18 очков в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (125:119). Теперь на его счету 27 013 очков в карьере.

Энтони занимает 11-е место по количеству набранных очков в истории лиги. Лидером по этому показателю является Карим Абдул-Джаббар (38 387).

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