Форвард «Портленда» Кармело Энтони стал 11-м игроком в истории НБА, набравшим 27 тысяч очков за карьеру.

36-летний американец набрал 18 очков в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (125:119). Теперь на его счету 27 013 очков в карьере.

Carmelo Anthony becomes the 11th player in NBA history to reach 27,000 career points! pic.twitter.com/bXBupFsn9Q — NBA (@NBA) March 20, 2021

Энтони занимает 11-е место по количеству набранных очков в истории лиги. Лидером по этому показателю является Карим Абдул-Джаббар (38 387).