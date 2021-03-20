«Денвер» спас матч с «Чикаго» на последней секунде и выиграл в овертайме

«Денвер» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:127 ОТ.

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй перевел игру в овертайм на последней секунде четвертой четверти, сравняв счет трехочковым броском. В дополнительное время «Денвер» оказался сильнее «Буллз».

«Денвер» занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Чикаго» идет на десятой строчке в Восточной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Чикаго» — 131:127 ОТ (20:30, 27:25, 34:34, 35:27, 15:11)

Д: Йокич (34 + 15 подборов), Мюррэй (34), М. Портер (19)

Ч: Лавин (32), О. Портер (22), Уайт (17)