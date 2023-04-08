Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:23

Поражение «Далласа» гарантировало «Оклахоме» участие в плей-ин

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарио Шарич и Линди Уотерс.
Фото USA Today Sports

«Даллас» дома уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:115.

Таким образом, «Оклахома» гарантированно сыграет в турнире плей-ин Западной конференции.

«Тандер» занимает 10-е место на «Западе» с результатом 39-42. Результат «Маверикс» — 38-43, они занимают 11-ю строчку.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2022/23 закончится в ночь с 9 на 10 апреля. 11 апреля стартует стадия плей-ин, а 15-го — плей-офф. Сезон закончится в июне.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определились пары плей-ин «Востока» НБА
Новости
RSS RSS
Все новости