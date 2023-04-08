Поражение «Далласа» гарантировало «Оклахоме» участие в плей-ин

«Даллас» дома уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:115.

Таким образом, «Оклахома» гарантированно сыграет в турнире плей-ин Западной конференции.

«Тандер» занимает 10-е место на «Западе» с результатом 39-42. Результат «Маверикс» — 38-43, они занимают 11-ю строчку.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2022/23 закончится в ночь с 9 на 10 апреля. 11 апреля стартует стадия плей-ин, а 15-го — плей-офф. Сезон закончится в июне.