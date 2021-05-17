Пол Пирс, Бен Уоллес, Крис Бош и Тони Кукоч будут введены в Зал славы в 2021 году

Стали известны имена 10 человек, которые будут введены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2021 году, сообщает ESPN.

Cреди бывших игроков НБА в Зал славы войдут чемпион НБА-2008 в составе «Бостона» Пол Пирс, 2-кратный чемпион в составе «Майами» Крис Бош, 5-кратный участник Матчей звезд Крис Уэббер и чемпион НБА-2004 в составе «Детройта» Бен Уоллес.

В качестве тренеров в Зал славы будут включены Рик Адельман, Джей Райт и Билл Расселл, как бывшие баскетболистки женской НБА — Йоланда Гриффит и Лорен Джексон.

Также благодаря выбору Международного комитета в Зал славы войдет 3-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго», прославленный хорватский баскетболист Тони Кукоч.