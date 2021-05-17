Пол Пирс, Бен Уоллес, Крис Бош и Тони Кукоч будут введены в Зал славы в 2021 году
Стали известны имена 10 человек, которые будут введены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2021 году, сообщает ESPN.
Cреди бывших игроков НБА в Зал славы войдут чемпион НБА-2008 в составе «Бостона» Пол Пирс, 2-кратный чемпион в составе «Майами» Крис Бош, 5-кратный участник Матчей звезд Крис Уэббер и чемпион НБА-2004 в составе «Детройта» Бен Уоллес.
В качестве тренеров в Зал славы будут включены Рик Адельман, Джей Райт и Билл Расселл, как бывшие баскетболистки женской НБА — Йоланда Гриффит и Лорен Джексон.
Также благодаря выбору Международного комитета в Зал славы войдет 3-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго», прославленный хорватский баскетболист Тони Кукоч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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