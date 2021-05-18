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Люк Уолтон останется на посту главного тренера «Сакраменто»

10:41
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Люк Уолтон останется на посту главного тренера «Сакраменто» в сезоне-21/22, сообщает NBC Sports.

За два сезона под управлением Уолтона «Кингз» добились результата 62-81 (43,4 процента). Это лучший показатель со времен Рика Адельмана (63,3), который руководил командой с 1998 по 2006 годы. В обоих сезонах «Кингз» не смогли выйти в плей-офф.

«Сакраменто» завершил нынешний сезон с результатом 31-41 и в 15-й раз подряд не попал в плей-офф. Это повторение худшей серии в истории НБА.

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