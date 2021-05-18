Люк Уолтон останется на посту главного тренера «Сакраменто»
Люк Уолтон останется на посту главного тренера «Сакраменто» в сезоне-21/22, сообщает NBC Sports.
За два сезона под управлением Уолтона «Кингз» добились результата 62-81 (43,4 процента). Это лучший показатель со времен Рика Адельмана (63,3), который руководил командой с 1998 по 2006 годы. В обоих сезонах «Кингз» не смогли выйти в плей-офф.
«Сакраменто» завершил нынешний сезон с результатом 31-41 и в 15-й раз подряд не попал в плей-офф. Это повторение худшей серии в истории НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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