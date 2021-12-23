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Пол Джордж поднялся на 18-е место по трехочковым в истории НБА

08:58
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Форвард «Клипперс» Пол Джордж вышел на 18-е место по количеству реализованных трехочковых в истории НБА.

После сегодняшнего матча регулярного чемпионата против «Сакраменто» (105:89) на счету Джорджа 1831 точный бросок из-за дуги, он опередил бывшего разыгрывающего «Детройта» и «Денвера» Чонси Биллапса (1830).

Лидером по количеству точных трехочковых бросков в истории НБА является разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (2986).

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Иван Торопцев все материалы автора
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