Пол Джордж поднялся на 18-е место по трехочковым в истории НБА
Форвард «Клипперс» Пол Джордж вышел на 18-е место по количеству реализованных трехочковых в истории НБА.
После сегодняшнего матча регулярного чемпионата против «Сакраменто» (105:89) на счету Джорджа 1831 точный бросок из-за дуги, он опередил бывшего разыгрывающего «Детройта» и «Денвера» Чонси Биллапса (1830).
Congrats to @Yg_Trece of the @LAClippers for moving up to 18th on the all-time THREES MADE list! #NBA75 pic.twitter.com/nbgCdOvUBk— NBA (@NBA) December 23, 2021
Лидером по количеству точных трехочковых бросков в истории НБА является разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (2986).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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