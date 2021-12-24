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Форвард «Лейкерс» Тревор Ариза попал в ковид-протокол НБА

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Форвард «Лейкерс» Тревор Ариза попал под действие ковид-протокола НБА, сообщает Talk Basket.

36-летний баскетболист стал пятым игроком команды, который находится на карантине. Ранее в ковид-протокол попали Кент Бэйзмор, Малик Монк, Остин Ривз, Эвери Брэдли и главный тренер команды Фрэнк Вогель.

В ночь на 24 декабря, «Лейкерс» сыграют с «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате НБА.

Дополнительная информация:

https://www.talkbasket.net/138775-breaking-trevor-ariza-in-covid-protocols?utm_campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_source=twitter

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Анна Горшкова все материалы автора
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