Форвард «Лейкерс» Тревор Ариза попал в ковид-протокол НБА
Форвард «Лейкерс» Тревор Ариза попал под действие ковид-протокола НБА, сообщает Talk Basket.
36-летний баскетболист стал пятым игроком команды, который находится на карантине. Ранее в ковид-протокол попали Кент Бэйзмор, Малик Монк, Остин Ривз, Эвери Брэдли и главный тренер команды Фрэнк Вогель.
В ночь на 24 декабря, «Лейкерс» сыграют с «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.talkbasket.net/138775-breaking-trevor-ariza-in-covid-protocols?utm_campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_source=twitter
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