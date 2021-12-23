«Клипперс» обыграли «Сакраменто» и прервали серию из трех поражений подряд
«Клипперс» обыграли «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:89.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Тайриз Хэлибертон, набравший 22 очка.
«Клипперс» прервали серию из трех поражений подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Клипперс» — 89:105 (20:25, 18:24, 30:25, 21:31)
С: Хэлибертон (22 + 13 передач), Барнс (18), Хилд (16)
К: Блэдсо (19), Джордж, Ибака (оба — 17)
23 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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