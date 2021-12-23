Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Клипперс» обыграли «Сакраменто» и прервали серию из трех поражений подряд

08:16
Теги:

«Клипперс» обыграли «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:89.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Тайриз Хэлибертон, набравший 22 очка.

«Клипперс» прервали серию из трех поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Клипперс» — 89:105 (20:25, 18:24, 30:25, 21:31)

С: Хэлибертон (22 + 13 передач), Барнс (18), Хилд (16)

К: Блэдсо (19), Джордж, Ибака (оба — 17)

23 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Неизвестные напали на раскрывшего коррупцию в ритуальном бизнесе Тольятти
0