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Патрик Беверли дисквалифицирован на один матч за толчок Криса Пола

20:19
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Разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Патрик Беверли дисквалифицирован на один матч за толчок в спину разыгрывающему «Финикса» Крису Полу в конце шестого матча серии финала Западной конференции НБА (103:130, 2-4), сообщает The Athletic.

32-летний защитник был удален за 5 минут 49 секунд до финальной сирены. Инцидент произошел, когда Пол шел мимо Беверли и что-то ему сказал, после чего был опрокинут на паркет.

Впервые с 1993 года «Финикс» пробился в финал НБА, одержав победу над «Лос-Анджелесом».

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Иван Шитик все материалы автора

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